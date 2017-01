Coda sortira un nouvel album (Element II) en mars, Yohan qui faisait les choeurs est désormais le chanteur du groupe. Leur campagne de collecte de fonds étant déjà un succès, tu peux "précommander" l'opus via Ulule et découvrir le clip de "Hyperbole".

