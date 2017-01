Deux membres d'At the Gates, Tomas Lindberg au chant et Adrian Erlandsson à la batterie, ont monté un nouveau projet musical réuni autour de Jonas Stålhammar (The Crown) et Fredrik Wallenberg (Skitsystem) aux guitares et enfin Andreas Axelsson (Disfear, Tormented, Edge of Sanity) à la basse. Le nom de ce nouveau projet est The Lurking Fear. On t'en reparle quand on a du neuf !