La peste & le choléra est le nom du prochain Tagada Jones qui sortira via At(h)ome (Lofofora et AqME entres autres). Le morceau-titre s'écoute par là. Le clip a été réalisé par Mathieu Ezan. Pas mal de dates de tournée pour 2017 ont par ailleurs déjà été confirmées. [plus d'infos]