Cela nous avait échappé, Nedgeva vient d'effectuer son retour discographique avec un EP dénommé Lost signal qui s'écoute sur Bandcamp. De plus, le groupe sera de passage aux Tanneries II de Dijon le vendredi 27 janvier en compagnie de Alien Office, The Butcher's Rodeo et Worst In Me.

