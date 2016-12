La collaboration entre Scott Kelly (Neurosis), Mathieu Vandekerckhove (Syndrome / AmenRa) et Colin H Van Eeckhout (AmenRa / CHVE) a donné un disque de 20 minutes intitulé Absent in body. Ça sort le 20 janvier en 500 exemplaires vinyles via Hypertension Records. Il s'agit de la cinquième et dernière collaboration de la série "The Abyss Stares Back".