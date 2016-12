Nine Inch Nails a mis en téléchargement Not the actual events, deux invités se glissent dans cet EP : Dave Navarro (Jane's Addiction) sur "Burning bright (Field on fire)" et Dave Grohl (Foo Fighters) sur "The idea of you". Par ailleurs, Trent Reznor annonce d'autres sorties (au moins deux) pour 2017...

[ Not the actual events: itunes ]