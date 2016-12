SINSAENUM - MERCYLESS - CARCARIASS - MINDLAG PROJECT - NIHILISM - ACOD - CREEPING FEAR - NEVERLIGHT HORIZON - KORROSIAH - VOLKER - CARBON - ALEA JACTA EST - VERBAL RAZORS - DEREALIZED - AVE TENEBRAE - LORDS OF THE CEMETERY - IN SHADOWS AND DUST - WHISPER OF BA'AL - KAETS - SCARLEAN - DEAD FICUS - IGNIS FATUUS - DYING FLAG - KLÀNG - AMNEGA - SPITFIRE - NORTHSHORE DIVISION - ALCH3MY - EXXISTENCE - LECKS INC. - CHILD OF WASTE - IRYA - TIGERLEECH - CAPHARNAÜM - TCHERV - BLACKHOLE FROM VERDUN - BARELY LEGAL - BORN FROM LIE - RÉGENCE - MISTER NOISY



La pochette est réalisée par Petebull Dezign / French Metal.

Le mastering est signé Tom Sewer de Sewer Records.



Elle est désormais disponible pour la modique somme de 8 Euros (port compris).