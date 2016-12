Havok livrera le successeur d'Unnatural selection le 10 mars 2017 via Century Media (Caliban, Heaven Shall Burn, Sick Of It All, etc.). Le groupe sera de tournée européenne en avril en support de ce nouvel album intitulé Conformicide. Trois dates françaises sont bookées : le 24 au Ferrailleur à Nantes, le 28 au Rats de Puget et enfin le 29 au Petit bain de Paris. L'artwork de ce nouvel effort est à la suite. [plus d'infos]