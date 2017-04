Ma fille qui aura bientôt 5 ans adore ce nouvel EP d'Ultra Panda. Pas uniquement parce que The new bear dégage une énergie de dingue à coup de basse dans les fesses, de caisses claires sous la plante des pieds et de pointes électro qui feraient danser Michael Schumacher. La simple écoute de "Hunter" a de quoi ravir petits et grands, les plages suivantes sont un peu moins "simples et efficaces" mais le coeur du combo (la basse et la batterie) s'en donne à coeur joie pour nous remuer ("Dark knight" !) alors que le chant fait écho à une envie d'en découdre toute britannique. Ma fille adore mais pas non plus parce que le Quatuor 440 Hz est invité à brouiller les pistes (et les sonorités) sur "MTGMA" pour un résultat plus posé. Et pas plus parce qu'en gros bonus, Atypeek Music offre 2 titres de l'EP éponyme de 2011 ("OneStepTwoSteps" et "The Bite"), plus bruts dans le son, plus frontaux mais pas moins excitants et 3 titres de l'album Satan, Salsa (paru en 2014) qui avait clairement défini l'identité punchy rock électro alambiqué du trio. Non, si ma fille adore, c'est parce qu'il y a une pêche aux canards sur la pochette. Ultra Panda pense décidément à tout et à tous.

Oli