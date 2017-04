Un groupe d'Austin avec un accent anglais perfectible ? C'est possible ? Oui, quand le chanteur est originaire d'Israël et qu'il a embarqué son frère dans une aventure musicale qui a permis au groupe de signer chez UDR (label allemand, merci la mondialisation) pour rééditer leur premier album Tech n' roll, déjà sorti en autoprod' en 2015. Malgré un titre assez lourdaud, le travail réalisé par le combo ne manque pas de certaines finesses : les sons, les arrangements, les riffs, les mélodies, les samples... tout est réfléchi, les gars livrent un vrai rock industriel et ne se contentent pas de balancer des boucles sur leurs guitares. Souvent opposés, rock et électro se marient plus ou moins bien, selon sa sensibilité on pourra juger que "Peel me away" est moins réussi que "Ravelution (push)" (excellent morceau où l'on ressent les influences aussi bien d'Asian Dub Foundation que de Atari Teenage Riot ou Rammstein) ou que "Devil in me" sonne très efficace ou un peu racoleur. Au final, Seek Irony, c'est assez sympa à écouter, c'est bien fait voire très bien quand le groupe pousse davantage les expérimentations.

Oli