Après des splits avec Igorrr et Rotator en 2014, et en attendant l'arrivée prochaine d'un nouvel EP intitulé Strangers in paradise puis d'un LP, Ruby My Dear faisait patienter les aficionados de l'électro expérimentale avec Balloon il y a de cela presqu'un an. C'est dans un format qu'il apprécie tout particulièrement, que le Toulousain s'affirme de plus en plus avec aisance dans une scène IDM-breakcore relativement discrète en France, contrairement à des nations comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Balloon est un EP évidemment contrasté de par sa nature, parsemé de tourments sonores indicibles ("No smoke", "Hat and beards) et de moments plus oniriques où des nappes brumeuses dégagent une fausse impression de calme ("Peanuts on train"). Autant à l'aise dans des configurations mettant en avant les cassures que dans des compositions axées sur des rythmiques orientées drum & bass et un peu plus cycliques (même si ce n'est jamais très long), Ruby My Dear a le mérite de tenir en haleine pendant près d'une demi-heure. Si musicalement la surprise n'est pas de mise, ce 5 titres saura ravir à coup sûr les fans d'Igorrr, Venetian Snares, I Broke My Robot ou d'Enduser.

