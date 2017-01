Après six années de silence radio (ou presque, un premier titre a fait surface en 2013...), The Qemists est de retour avec un album studio assez perso (il n'y a que 4 guests pour 12 titres alors qu'on a l'habitude de les voir jouer avec plein de monde) qui fleure bon l'électro explosif et qui ravira les fans de La Phaze. Les grosses rythmiques et les structures rock sont de retour au premier plan pour le trio touche-à-tout qui peut autant renverser un dance-floor qu'une main stage en festival metal. Si Charlie Rhymes calme quelque peu la tension et si Ghetts donne davantage un goût londonien à "No respect", les autres invités que sont Hactivist et Crossfaith mettent davantage d'huile sur le feu et envoient Asian Dub Foundation à l'hospice. Grâce à un sens du dynamitage d'articulation hors du commun, un son de basse stratosphérique, des guitares aiguisées comme jamais, une artillerie électro qui pilonne sans arrêt et des mélodies scandées percutantes, The Qemists reprend les devants et risquent bien de nous faire danser jusqu'à épuisement !

Oli