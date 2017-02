Les Puppetmastaz ont fait leur grand retour en mai dernier avec un sixième album studio intitulé Keep yo animal. Le collectif de rappeurs-marionnettistes berlinois a laissé gérer leur promo par leurs marionnettes, avec un résultat qu'on vous laisse découvrir à la suite et qui nous laisse penser que le titre de ce nouveau disque n'a jamais aussi bien porté son nom...

Vous sortez toujours des albums au moment où on ne s'y attend pas. Au moment où l'on se dit que Puppetmastaz est en réalité peut-être un groupe mort. Est-ce que vous avez cette impression de revivre à chaque sortie d'un nouveau disque ?

Absolument pas, l'album est fait quand il est fait. Les marionnettes ont toujours des choses à faire, comme s'occuper de leurs gosses ou bien être en cuisine à faire de délicieux cookies.



Avez-vous déjà connu réellement le "split" ?

Que veux-tu dire par là ? Si tu parles du mouvement physique qu'on appelle le grand écart, alors non. Si tu veux parler de la ville croate, ouais carrément, c'est un très bel endroit avec des gens touchants. Si tu parles de la séparation est/ouest de Berlin, ouais, il y a de super graffitis sur les murs, mais un monde sans mur est un monde meilleur.



Ca fait 20 ans que le groupe est monté je crois. Avez-vous prévu quelque chose de spécial pour l'occasion ?

Puppetmastaz a commencé vers 1998, donc ouais, on va faire une grosse teuf pour l'occasion, en 2018.



Vous avez fait quoi pendant ces 4 années qui séparent les deux derniers albums ?

Trop de trucs ! Maloke a eu 200 nouveaux enfants, Tango a volé au dessus d'un nid de coucous, Panic a plié tous les lampadaires de Berlin, Dogga a retrouvé un os qu'il avait enterré il y a 15 ans, Spuggles a foutu le bordel dans les plantations de carottes des agriculteurs et Wizzard a commencé à entreprendre des recherches sur comment créer son propre golem.



Keep yo animal est sorti fin mai, vous avez fait plusieurs dates ces derniers mois, et êtes en pleine tournée en France. Comment a été reçu le disque dans ce pays qui vous a toujours bien apprécié ?

Les Français adorent notre nouvel album.



Quel est le message de ce nouveau disque ?

Le message c'est que tous les humains devrait trouver en eux leur(s) propre(s) animal(aux), leur propre instinct et intuition. Donc chopez cet animal qui est en vous... et gardez-le ! Le message c'est aussi de dire qu'en gardant l'animal qui est en toi, tu permets à la planète et à ton environnement de le rendre plus sain et équilibré.



J'ai l'impression aux premières écoutes que Keep yo animal est un très bon condensé de la carrière de Puppetmastaz, entre morceaux hip-hop bien old school d'un côté et électro plus moderne de l'autre. Qu'avez-vous voulu apporter de nouveau au public ?

Keep yo animal est juste un putain d'album ! On le sait puisqu'on l'a fait nous-mêmes ! C'est un mélange de superbes titres hip-hop vibrants, d'une belle magie électrique et de pétards puissants, énergiques et lourds. Nous avons travaillé ensemble avec des humains portant les noms de Mouse On Mars, DJ Illvibe, Modeselektor, Schlachthof Bronx et des autres.



Votre pochette a une dominante violette, une couleur qu'on associe souvent à la douceur et au rêve, mais aussi à la mélancolie et à la solitude. Ça correspond à vous ça ?

Oui, en effet, nos rêves sont toujours mélancoliques. Pour ce qui est de la solitude, c'est pas la même. Tu sais, nous sommes un groupe de plus de trente marionnettes ("fraggle" en VO, en référence à la série de marionnettes "Fraggle Rock", datant des années 80) entourées d'humains qui passent leur temps à nous hurler dessus. Ils n'en ont jamais assez de nous.



On note une collaboration avec le rappeur Hippocampe Fou, comment l'avez vous connu et pourquoi l'avoir choisi ?

C'est un gentil humain qui garde son animal intérieur vivant et qui le montre au peuple français. On s'est rencontré dans les égouts de Paris quand Rhyno creusait un tunnel pour fabriquer un nouveau système de marécage pour les animaux.



Vous avez la réputation d'être de très bons showmen en concert. Une question me taraude : ce n'est pas trop galère à porter des marionnettes pendant tout un concert ?

Euh... nous, les marionnettes, contrôlons les humains. D'ailleurs, c'est parfois dur de gérer leur égoïsme et leur arrogance, mais sois en sûr, on ne lâche pas l'affaire.



Vous changez régulièrement vos marionnettes ? Où est-ce que vous les avez acheté ?

Tu sais, les marionnettes changent, vieillissent, deviennent plus sages et sérieuses. Mais c'est normal, puisque c'est le cas également des humains. Où on a été acheté ?!? Mais d'où crois-tu qu'on vient, nous, les marionnettes ? De la guérison sexuelle...



Ça ne vous intéresse pas de jouer avec un groupe et de lâcher les machines ? Ou de faire évoluer un peu votre musique ?

Mais on le fait ! En studio ou dans d'autres projets musicaux, nous avons de superbes orchestres de swing ou bien un groupe de funk.



Allez, ma dernière question avant de vous lâcher : avez-vous déjà pensé à rapper en allemand ?

Ouais, on rappe parfois en chinois, en allemand ou dans des dialectes cools d'Uranus. Mais s'agissant de la planète Terre, nous utilisons la langue anglaise dans un souci de compréhension générale.

Merci aux marionnettes et à Élodie d'HIM Media

Photos : © D.R.

Ted