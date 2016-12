Nic-U a l'art de foutre en l'air notre joie de vivre comme nos espaces réservés aux titres, avec celui-là (qui s'écrit tout autour du mini CD emballé dans une pochette calque, on ne change plus un style qui claque) ils ont la médaille d'or. Dans la lignée des deux sorties précédentes, ce sept titres fait la part belle aux plages dénuées de chant et donc aux ambiances bidouillées puisqu'il n'y a véritablement que 3 chansons. Sur la première, la voix cherche à s'effacer mais au coeur de l'EP, Nicolas nous sort un titre dont il a le secret, une nouvelle complainte addictive, typé Nic-U, elle laisse donc un petit goût de déjà entendu pour le fan averti mais comment ne pas se faire embarquer avec cette invitation Open your wings and show me that you're on fire ? Et comme son oeuvre est symétrique, l'autre morceau chanté est lui aussi moins marquant, comme quoi on peut composer un electro-rock dark alambiqué et équilibré. Oui, Nic-U est toujours aussi passionnant.

Oli