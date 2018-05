Olaf Seider a débuté sa carrière de musicien tritureur de son dans les années 90, impliqué dans plusieurs projets, il revient sur le devant de la scène avec Walter Stobbe et un batteur pour Nervenbeisser (que l'on peut traduire par "mordeur de nerf"). Leur nouvel album sort chez Echozone, label bien connu par les amateurs d'EBM et de goth-indus outre-Rhin (Herzparasit et une quarantaine d'autres) mais pas seulement (Eilera, An Erotic End Of Times, Porn). Le duo écrit des titres parfois déroutants ("Glucklick allein") mais plus souvent dans une veine qui devrait plaire aux amateurs d'un mariage entre Skinny Puppy et Oomph!. Capable de miser sur le bidouillage des sons comme sur les riffs, la paire trouve le juste équilibre également sur le chant qui sait être aussi vindicatif que mélodieux ("Du gehst" et ses airs de B-Side de Rammstein). La présence d'un vrai batteur de donne pas beaucoup de chaleur à l'ensemble qui reste très froid, marqué par les machines ("Sieh in dein herz") comme par les sons en vogue dans les années 90. Pour autant, Zeitenwandel (qui peut se traduire par "Les temps changent") est un album assez moderne pour lequel les initiés devraient trouver de l'intérêt.

Oli