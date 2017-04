Mat3er Dolorosa c'est avant tout un concept auquel on ne comprend pas grand chose. Réunion de deux EP, à savoir Son of light (qualifié de « parcours et figures croisées : celle de l'humain et de son accomplissement chaotique, ou de Lucifer... ») et Noisy blast (un « souffle créateur autant qu'une élimination »), l'ensemble promet une grosse prise de tête, mais ne cache pourtant qu'un simple LP electro/ambiant instrumental. Et bonne nouvelle pour une fois, malgré un discours un peu surfait et des références obscures, on a là un album qui se tient parfaitement. Le DJ lyonnais réussit en 9 titres à nous faire voyager au son d'envolées épiques assez saisissantes, de rythmes déshumanisés, le tout pas forcément très référencé, et ça c'est rafraîchissant. Enfin entendons-nous bien, on est loin des compositions tropicalo-guimauve à la mode chez les beatmakers français, ici le propos sonne froid et désabusé, parfois vaguement trip-hop, mais fonctionne instantanément pour peu qu'on soit sensible à ce type d'ambiance. Avec un prime un bon gros tube en puissance, « My little chapel », plus léger, qu'on espère promis à un bel avenir.

Antonin