Derrière les 5 lettres KMFDM se cache plus de 1000 significations mais le seul à connaître la véritable origine de l'acronyme est Sascha Konietzko, fondateur d'un des combos les plus emblématiques de la scène industrielle. On peut même considérer l'Allemand comme l'un des pères du mouvement métal indus, lançant ses activités au milieu des années 80, dans les mêmes eaux que Ministry, Skinny Puppy, Front Line Assembly ou les Young Gods et quelques années avant Godflesh, NIN ou Atari Teenage Riot. Pour fêter ses 32 ans, le groupe (qui ressemble aujourd'hui au duo Sascha Konietzko/Lucia Cifarelli/accompagné de zicos pour le live) s'offre un petit best of avant de sortir un nouvel opus (euh... le 21ème, si j'ai bien compté !!!) en 2017. Mais ce Rocks - Milestones reloaded est un "best of" amélioré puisque la plupart des titres sont retouchés pour l'occasion.



Au menu, quelques tubes du cultissime Angst (qui date de 1993) dont l'inévitable "A drug against war" qui apparaît même en double sur la tracklist, en version originale et en version remixée par Marco Trentacoste (guitariste et producteur italien), cette dernière est bien plus électro avec une voix filtrée qui tente d'adoucir le titre ultra punchy. Marco remixe également "Amnesia" (l'autre titre a figuré également en version d'origine) avec la même idée d'apporter un peu de douceur en mettant en avant la voix de Lucia et en nettoyant quelque peu la piste des parties les plus sombres. De l'album phare sont également retravaillées "Light" et "Sucks", pour la première, c'est le batteur Andy Selway qui s'y colle (il a aussi fracassé les futs de Dwarves, Pig... ou le side project de KMFDM The Spittin' Cobras), il laisse de la place à la guitare et n'insiste pas sur la rythmique, c'est assez bien joué, pour la seconde, c'est Sascha lui-même qui s'y colle, il déconstruit davantage le morceau et y intègre des éléments électro davantage dans l'air du temps. Tous les autres titres sont issus des albums sortis dans les années 2000, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Sascha rempile pour actualiser "WWIII" (un peu étouffé) et "Professional killer" (bondissant). Il laisse tout de même Bradley Bills de Chant (avec qui ils ont tourné en 2013) trifouiller "Son of a gun" pour qu'il tabasse encore plus et Victor Love s'attaquer à "Krank", il rend ainsi la pareille au Japonais qui les a invités pour son album Technomancy, le mixage est assez respectueux et réussi. Quatre autres morceaux (dont le bien binaire "Kunst") complètent le tracklisting et nous rappellent combien KMFDM mériterait plus de reconnaissance.

Oli