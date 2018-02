Après un prometteur The closest EP sorti il y a presque quatre ans chez les spécialistes des sons hybrides Jarring Effects, le beatmaker Rochelais Jean Du Voyage a depuis délivré son premier long format : Mantra. Nourri de ses différents voyages, dont l'Inde qui parsème ses influences au gré du disque, à commencer par son titre, son géniteur propose dès ses premières mesures sa propre formule mystique à base de plages souvent downtempo toutes aussi différentes les unes que les autres. Et c'est justement ce qui fait la force de ce premier LP à la sensibilité prononcée : qu'ils soient instrumentaux ou pas, ses morceaux peuvent autant évoquer la grâce d'un Chapelier Fou comme l'élégance d'un Nicolas Jaar, tout en faisant penser aux voyages sonores d'Hugo Kant. Car il s'agit là en l'occurrence d'une véritable expédition chaleureuse dans laquelle on se laisse porter assez aisément par la plénitude qu'il dégage. Si le pouvoir du son existe, Jean Du Voyage ne fait que le confirmer avec son Mantra.

Ted