Quand le radar annonce une nouvelle sortie en provenance de Besançon, nos oreilles sont souvent plus attentives... Quand les deux protagonistes du projet sont déjà connus de nos services pour ceux rendus à d'autres groupes (Briou chez Black Code, Bastien chez Jack And The Bearded Fishermen), on essaye de rester calme mais à l'écoute de ce premier véritable album de Horskh (leur EP Dawn même rallongé avec des remixes ne faisant pas un album), difficile de rester impassible. Electro dansant (dans les années 80/90, on disait EBM et on pensait à Front 242 ou Skinny Puppy) croisant le fer avec des saturations et une puissance métallique, ce Gate est un recueil de bombes industrielles comme on n'en fait plus beaucoup. Quand le duo laisse respirer ses titres et que Bass scande ses textes, l'ombre d'un Alec Empire (Atari Teenage Riot) se dessine ("Engaged and confused", "Trigger") mais dans l'ensemble, c'est la partie électro qui domine cet opus avec des samples et des boucles qui viennent danser avec la batterie pour nous éparpiller sur la piste. Intermittents des spectacles depuis 2009, merci donc à Audiotrauma (nÄo, Sonic Area, Chrysalide...) de les héberger et de leur donner de l'élan en propageant leurs ondes.

Oli