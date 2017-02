Projet électro mené par Sylvain Bigot, Haxis vient de sortir un troisième EP plus musclé intitulé City lights. Enrichis en guitares distordues, les cinq titres sonnent comme une résurgence des années 80 au filtre industriel. Une sorte de mixage entre Skinny Puppy et une scène EBM qui travaillerait les fioritures. Si la saturation fait toujours son petit effet (même si le son est un peu étouffé), Haxis emporte notre adhésion avec un savant dosage d'électro, de parties métalliques (comme sur l'excellent "Glide") et des mélodies bien senties ("City lights") car quand la température se refroidit ("Just mad"), le Tourangeau m'est plus difficile à décrypter, les gros riffs lâchés dans la balance ne font donc pas toujours la différence. En bonus "caché", on a le droit à une relecture du "Engel" de Rammstein, moins massif et plus froid, le morceau ne subit que des modifications mineures ce qui rend l'exercice dispensable ou tout au moins anecdotique.

Oli