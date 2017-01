Sometimes Empty Blackout If I lost you Night drive loneliness Even though our love is doomed Magnetized We never tell So we can stay alive Teaching little fingers to play Amends

S'il y a 20 ans, Garbage avait été une véritable secousse dans le petit monde du rock, aujourd'hui, le groupe a davantage des allures de mastodonte qui avance à son rythme (beaucoup moins élevé que dans leur jeunesse). À l'écoute de ce Strange little birds, j'ai pas mal de nostalgie (j'avoue avoir réécouté les deux premiers albums) et s'il est difficile de ne pas penser à l'énergie dépensée dans les années 90', il faut bien chroniquer cet opus pour ce qu'il est, l'album d'un groupe culte qui tourne encore alors que certains seraient à la retraite (Duke Erikson a 65 ans, Butch Vig en a 61, Steve Marker 57 et la petite jeune Shirley Manson a fêté son demi-siècle le 26 août).



Et si on ne saute pas partout du début à la fin, les papys font de la résistance avec comme toujours un travail prodigieux sur le son (que ce soit les parties limpides ou celles plus distordues) et des attaques bien placées ("Empty", "Magnetized", "We never tell"). Il ne faut pas se fier à l'ambiance générale, plutôt cool de par le tempo moyen, parce qu'encore une fois, les détails de la production révèlent l'envie de faire du rock en triturant les guitares, les rythmes et les machines ("Sometimes" pourrait être un titre de Nine Inch Nails ! "So we can stay alive" sonne comme si c'était déjà un remix), "Teaching little fingers to play" semble n'être qu'un habillage pour la voix de Shirley...). L'amour pour Garbage, admettons-le, c'est aussi l'attractivité de sa chanteuse au timbre identifiable entre tous, avec son excitante suavité et sa capacité à formuler des mélodies pénétrantes. On est encore servi de ce côté-là avec le dynamique et ensorcelant "Blackout", les très éthérés "If I lost you" et "Teaching little fingers to play", et on sait qu'on peut toujours se raccrocher à une forme de douceur quand les musiciens se font plus rugueux ("Amends").



Même si Strange little birds ne contient pas forcément un nouvel hymne propre à faire sautiller tout un stade, Garbage livre un nouvel album ciselé où chaque note, chaque son a sa place, comme les petites taches de ce félin (mélange de guépard, jaguar et léopard ?) qui, vues dans leur ensemble, sont juste magnifiques.

Oli