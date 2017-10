Sorti uniquement en version numérique, Opak, le dernier EP d'Elastik, permet le retour en force de cette machine dark trip-hop aux mécaniques (très) bien huilées (2 albums, 3 EP et un 2-titres depuis 2009). Ce petit dernier parvient à jouer sur les nuances de sensibilités, capable de reprendre ses originelles sonorités glaciales comme sur "Écrire" sur lequel l'habituée Horror 4o4 parvient à déverser son fiel poétique, ou sur "Station", une illustration sonore parfaite pour un film d'horreur. Mais également d'ouvrir une légère brèche plus éclatante voire angélique à l'instar de "Mirrors" avec l'apport vocal de Malika dans la tranche d'un Massive Attack. Car autour de l'aspect très cinématographique de certaines séquences du disque - notons au passage la réussite de l'instrumentale "Une ville à deux" - de vrais morceaux peuvent naître. On sent que tout en étant un beatmaker monomaniaque, cherchant absolument à mettre en vie par ses morceaux une douloureuse introspection sonore, Thomas Prigent cherche néanmoins à refuser toutes formes de stagnation artistique, en allant puiser de nouvelles forces, tel que la chanteuse K-Rol Gola sur la gracieuse "Dissolved". Encore un bon cru plaisant défiant l'ennui.

Ted