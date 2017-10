Cela fait une paire d'année que le duo bordelais de The Doctors peaufine et prépare soigneusement la sortie de son premier LP, par le biais de deux EP que sont Dctrs-EP (2012) et Dctrs2 (2013). Vers la fin 2016, sort donc Unterwelt ("pègre" ou "enfer" en allemand), un digipak 2 volets sans livret aux teintes sombres, pour être en raccord avec l'aspect nébuleux de sa musique. Présenté par leur label, Manic Depression Records (Bodysnatcher, Camp Z, Frustration) comme étant un LP, alors qu'il atteint à peine les 25 min, ce disque ne contient finalement que deux nouveaux titres sur sept ("Unterwelt" et "Paradies"), dans la même veine musicale. Une double déception pour quelque chose qui se voulait être un nouveau point de départ pour ce duo qui manipule cette cold-wave punk minimaliste avec brio. Parmi les anciens titres présents, deux sont légèrement revisités ("Inferno" et "metro") et trois sont remasterisés ("L'Integral", "Savinkov" et "Diese"). Dès lors, comment vous parlez de cette galette manquant fatalement de personnalité, étant donné l'existant de ces deux EP sur lesquels nous avons déjà tout dit auparavant ? À part cette remise à niveau sonore honorable de ses anciens titres, Unterwelt aura simplement l'intérêt de faire découvrir l'univers atypique du groupe à ceux qui ne le connaissent pas encore. Allez-y, c'est visiblement le bon moment.

Ted