L'EP Almost en 2009 avait fait bonne impression, le collectif Between The Zones a eu le temps depuis de sortir un album, de le remixer, de remixer des titres pour d'autres (Radius System ou Dexy Corp_) et de redevenir un projet "solo", celui de son géniteur Gom qui pour enregistrer ces onze nouveaux titres a fait appel à de vieux amis et des nouveaux, conservant l'esprit "collectif" et "à géométrie variable" de son projet. Une géométrie qui, comme le nom du groupe l'indique, nous fait voyager dans différents univers, qu'ils soient industriel, métal, rock ou électro, autant de zones dans lesquelles BTZ se plait et évite de stagner trop longtemps au risque de s'y habituer. Selon les invités, on change donc d'atmosphères, là encore, le nom Troubles pour réunir ces compositions est le mot juste. Et si les guests au micro donnent forcément leur couleur à la plage (Bleiddian sur "Reaching"), les musiciens aussi comme le saxo d'Elkin qui donne une tonalité très Ministry à "Bending waves". Sous la houlette du montpelliérain, l'ensemble reste cohérent et offre un voyage coloré (mate les vidéos sur le tube), parfois inattendu mais toujours excitant.

Oli