I am become death Love is the end No rights Freaky world One second after Writings on the wall The hangman The origin of all coming evil

An Erotic End of Times est une ramification de Porn puisque le duo a officié ensemble il y a une dizaine d'années à l'époque de Call me superfurry. Si Philippe a continué de faire dans le métal glam indus, Erwan avait quitté le groupe en 2006 pour se remettre au charbon en 2015 avec ce nouveau projet. La voix et les effets (de guitare comme ceux sur le chant) sont assez similaires à ceux de Porn mais en terme de dynamique et d'ambiances dansantes, on est clairement moins bien servis. Bien plus proche de l'esprit gothique, on passe du glam au gloom et on se retrouve pas loin d'un Type O Negative ou d'un The 69 Eyes. An Erotic End of Times cherche à imprimer sa marque en variant les atmosphères, on a de l'inquiétant ("I am become death") ou du pesant ("Writings on the wall"), des titres amples ("No rights"') ou plus resserés ("The origin of all caoming evil"), des passages rapides ("Love is the end" qui semble forcé par moment) et d'autres plus reposés ("One second"), on trouve donc la volonté de proposer un album complet qui proposer un univers aux multiples facettes derrière une façade facilement identifiable.

Oli