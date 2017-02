Les eaux saines Almost Drunk in your bed Des mots One day, ten years Le chant des sirènes Lost sailplanes Unfalling This smile

Colin, guitariste du combo bordelais de métal hardcore noise Bad Flat, a décidé de se lancer en solo dans une aventure d'une humeur un peu plus placide, sans être pour autant plus joyeuse, avec .- (eaux saines). Alors, appelez ça comme vous voulez, "point tiret", "eaux saines" ou "Colin Point Tiret", toujours est-il que le jeune homme s'est essayé à un style pas mal en vogue en ce moment : l'électro-darkwave. Une étiquette qui ne veut pas dire grand chose mais qui situe un peu quand même le truc, même si le protagoniste n'est pas du genre à se contenter de faire de sa musique un truc bien unifié. Capable de passer sans problème du drone-indus ("Les eaux saines") à la new-wave ("Almost", "Drunk in your bed") en passant par la synth-pop ("Lost sailplanes"), tout en semant quelques sordidités électroniques ("One day, ten years", "This smile"), .- (eaux saines) maintient le suspens tout le long de son œuvre. Sorti en cassette et digitale, son premier essai bénéficie d'une belle production pour un travail fait maison. On regrette juste une chose : qu'il ne nous ait pas offert plus de titres chantés en français (seulement 3) car son accent anglais est vraiment perfectible. À méditer...

Ted