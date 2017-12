C'est dans un climat pour le moins tendu que s'est tenue cette première édition du Rock in Évreux. Nous ne reviendrons pas sur la polémique - qui finalement n'intéresse pas grand monde au-delà d'un certain cercle de professionnels - pour nous concentrer sur ce qui a réellement compté sur cet événement : la programmation, l'ambiance et l'organisation générale.

Rock in Evreux 2017 : Les Wampas Dans les grandes lignes le Rock in Évreux se différencie assez peu du feu Le Rock dans tous ses Etats. Mêmes dates, même lieu, même principe (2 jours, 2 grandes scènes), le RiE ne peut pas prétendre se démarquer complètement de son prédécesseur à ce niveau. Le second jour étant le plus « rock », c'est la journée que nous avons choisi pour prendre le pouls de l'événement.



Un peu à la bourre à cause de soucis d'accréditation on arrive pour la fin du concert des Wampas. Fidèle à sa réputation, Didier fait le spectacle devant un petit millier de personnes acquis à sa cause. On sent néanmoins le chanteur un peu moins à fond que d'habitude. Confirmation lorsque celui-ci nous gratifie d'un « Vive le Rock dans tous états » : on sent que, s'il est venu pour ses fans, il n'apprécie pas forcément cette nouvelle formule. Le final restera quand même bien épique, Didier allant même finir son concert sur l'autre scène, situé à 50 mètres !



L'enchaînement n'est pas forcément évident avec la pop sombre de Lescop qui verse dans l'opposé total. Épaulé avec classe pas des musiciens efficaces, le chanteur ne se démonte pas malgré l'horaire peu appropriée. C'est quand même très clairsemé devant la scène pour un concert à 20h un samedi... Et bien que le spectacle ne comporte de vrais pics, l'ambiance ne redescend pas non plus. C'est déjà ça !



Rock in Evreux 2017 : Gojira La majorité des festivaliers est cependant déjà massée devant l'autre scène (la Ragnär). Clairement très attendu par les moins de 20 ans présents en cette deuxième journée, Machine Gun Kelly propose le vrai premier show de la journée. Un spectacle à l'américaine évidemment, avec batteur qui fait tourner ses baguettes à chaque coup de caisse claire, backers ambianceurs et volume sonore conséquent. Le rappeur tourne depuis quelques années avec un groupe au complet et le résultat est plutôt impressionnant de maîtrise et d'efficacité. Ils se permettent même une reprise improbable de « All the small things » de Blink-182. Un concert calibré mais généreux.



Sans transition Steve N' Seagulls prend le relais. Le concept du groupe est simple : des reprises de groupes de rock/metal à la sauce bluegrass. Un peu comme si Apocalyptica se mettait à la country. Covers de Metallica, The Offspring, voire Trust (!) ; si le principe tient bien la route sur 4 ou 5 titres, il s'essouffle un peu sur une heure de concert...



Rock in Evreux 2017 : Steeve N Seagulls La nuit est entièrement tombée quand retentissent les premières notes de The Prodigy. À la vue de l'énergie déployée, on a peine à croire que le groupe a déjà 30 ans de scène derrière lui. Le public est d'ailleurs très sensible au spectacle offert, notamment par la performance des deux MC's. Si musicalement ça sonne un peu ringard ou agressif pour la nouvelle génération, les trentenaires (et plus) apprécient clairement ce petit coup de nostalgie, d'autant que de mémoire de festivaliers on n'avait jamais vu le combo anglais sur les terres normandes...



Certains ne sont cependant venus que pour le groupe d'après et ça se sent. Gojira entre en scène à minuit pile. Sans surprise le son est énorme, presque intimidant tellement le mixage est abouti et compact. Mon seul point de référence étant leur tournée From Mars to Sirius en 2005, la claque est évidemment plus intense encore ; en terme de puissance, de maîtrise et de spectacle, Gojira tient désormais la comparaison avec n'importe quel groupe américain du genre. Le concert est archi-rôdé, et Gojira a un peu perdu en spontanéité ce qu'il a gagné en ampleur. Niveau tracklisting pas de grosses surprises, le groupe n'ayant que 55 minutes de jeu il privilégie donc les tubes de leur répertoire, en laissant cependant une belle place au nouvel album : « Only pain », « Silvera », « Stranded » (au total 5 titres tout de même). Les 4 musiciens finissent en force avec une reprise dévastatrice de « Territory » de Sepultura. Seul groupe métal du week-end, Gojira remplit le contrat avec brio, mais qui en doutait ?



Rock in Evreux 2017 : MGK C'est d'une oreille un peu distraite qu'on écoutera le set de Claptone (non, pas Eric, l'autre), confortablement installés dans l'espace VIP, son concert étant retransmis sur écran en direct dans les loges (oui on est des grosses feignasses). Durant une bonne heure le DJ allemand masqué clôturera sereinement cette première édition du festival Rock in Évreux avec sa deep house soutenue et maîtrisée, bien que passablement linéaire pour les néophytes... De toute façon à cette heure avancée de la nuit le public est clairement moins exigeant et concentré. Bref, ça passe, mais sans plus !



Au final, difficile d'émettre un jugement sur ce festival. Car si les organisateurs clament haut et fort que les quelques couacs (communication, visuels, programmation un peu dure à suivre) sont avant tout dû au fait que le festival débute, on ne peut pas dire que l'événement soit né de nulle part. Et si pour beaucoup de festivaliers on reste dans une certaine continuité, on sent qu'il faudra encore quelques éditions avant que le public prenne réellement ses marques et que le festival marque l'histoire culturelle de la ville à la même hauteur que son prédécesseur !

Merci à Fabiana Uhart (Elles Deux) et à Pauline Leclercq

Photos : Pauline Leclercq

Antonin