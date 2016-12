Quinzième Dour chroniqué dans nos pages... Et si on faisait différent... Oui, sauf que ce n'est pas toujours évident quand on a déjà écrit des dizaines de reviews de festoches... On a décidé de jouer au like/pas like, au +/- et on a été expéditif...

+ nouvelle redistribution des scènes

+ une circulation ultra aisée (7 minutes entre les deux tentes les plus éloignées)



La bouffe

+ les trucs asiatiques (les deux stands sur la droite avant de descendre vers la Last Arena)

+ les frites

- tous les burgers, pitas et autres trucs décongelés dans l'huile



Les toilettes

+ y'en a toujours là où il faut...

+ les filles s'invitent dans les pissotières des mecs avec leurs urinoirs portables

- ben... des toilettes de festivals en plein cagnard



La boisson

+ la blanche

+ le bar VIP

- le prix des alcools



dour 2016 : Bal des Enragés La météo

+ pas de pluie

- le temps très frais les nuits de jeudi et vendredi



Les scènes

+ beaucoup d'espace

+ superbes plans de feu

+ son impeccable



Steak Number Eight

+ la cover de "O fortuna" ("Carmina Burana")



Kadavar

+ l'ambiance seventies à fond les ballons

- l'omniprésente ombre de Led Zeppelin



dour 2016 : the bronx Brant Bjork

+ les diverses influences qui donnent de belles couleurs au concert

- le mec n'est pas un ambianceur



Band of Skulls

+ la décontraction

+ un bon mix entre tubes et nouveautés



Deluxe

+ ambiance festive

- ambiance festive (et oui ! On peut vite toucher l'ennui)



Mac DeMarco

+ un bon alliage de romantisme pop et de furie rock

+ de très bons showmen



dour 2016 : frank carter DJ Marky

+ de la très bonne drum & bass pour se remotiver

- un MC à ses côtés, nommé SP:MC, un peu lourd



The Prodigy

+ le show est énorme

- le son est un peu trop gros et inégal (trop de basses devant, trop d'aigus au fond)

- mouvement de foule rendant étouffante l'ambiance / devoir être à 50 mètres de la scène pour profiter du concert



Sharko

+ les vieux morceaux pour attaquer le set

+ concert presque intimiste sur la grande scène, contraste saisissant

- personne dans le public (il est tôt)



Jeanne Added

+ quelle voix !

+ quel charisme !

+ quelle présence !



dour 2016 : jc satan Biga*Ranx

+ très bon MC influencé par la culture jamaïcaine

- sans relief sur scène, même avec un groupe derrière



Between The Buried And Me

- trop alambiqué pour rentrer dedans en début de journée



‎Kenji Minogue

+ bordel organisé comme on les aime

+ le licra, le nutella, le poisson pourri et le skate : combiné gagnant !

- elles sont moches

- elles sentent le hareng



Do or Die

+ le côté "on joue à la maison avec la famille"

+ la décontraction totale pour envoyer du lourd avec le sourire



dour 2016 : Kadavar Dog Eat Dog

+ putain d'ambiance

+ les petites mises en scène (comme pour l'excellent "Rocky")

+ les choeurs assurés par les potes



Mobb Deep

+ de très bons morceaux à vivre en live, comme le classique "Survival of the fittest"

- programmé un peu tôt, de nuit aurait été préférable



La Femme

+ énergique, communicatif et contagieux

- le gavage de revival pop synth-wave en VF



Mass Hysteria

+ une intensité de folie

+ le light show superbe sous la tente

- une heure de set

- l'impression de voir le même show à chaque fois (ahah)



dour 2016 : polica Dan San

+ un set folk-pop ultra carré d'une douceur aérienne rafraîchissante

- trop de sagesse, ça manquait d'un peu de piquant



Poliça

+ que dire de la magie de Poliça sur scène ?

- un show qui a mis un peu de temps à s'installer

- pas une Channy des grands soirs

- les deux reprises qui cassent le set



Brain Damage

+ dub électro qui n'a plus besoin de prendre de leçon, ça tue !

- c'est du dub, et ça peut vite devenir monotone pour certain...



STUFF.

+ savourer le kiff de très bons musiciens

- se taper de l'expérimental à 1h du mat après une journée bien remplie



dour 2016 : prodigy The Arrs

+ ça envoie du gras

+ "Prophétie"

- ça joue trop tôt



Being as an Ocean

- le chant clair pas tout à fait au niveau



JC Satan

+ bon esprit, déconnade et rock n' roll

- un show dans une tente étouffante



& The Rattlesnakes ">Frank Carter and the Rattlesnakes

+ le show Frank Carter

+ le show Frank Carter

+ le show Frank Carter

+ la balade avec le public assis



Lagwagon

+ la nostalgie

- problème de justesse vocale au début



dour 2016 : kenji minogue Le Bal des Enragés

+ la densité exceptionnelle

+ la set list de folie

+ le nombre de zicos au m²

- la bien trop courte durée du show qu'on aurait bien vu s'étendre sur 2h sur la Last Arena



Sigur Ros

+ c'était beau

- c'était long à démarrer



Underworld

+ ils existent encore, la nostalgie peut opérer

- à jeun, c'est moins bien



Ho99o9

+ rien à foutre des conventions, hip-hop et punk hardcore peuvent faire bon ménage

- encore faut-il bien le faire, tellement c'était brouillon



Popof

+ une techno minimaliste très classe pour le goûter

- il y avait des groupes à voir après



Together Pangea

+ la fraîcheur



dour 2016 : sigur ros Suuns

+ pour les quelques tubes sympas du groupe

- un set mou qui ne décolle jamais

- je n'écouterai pas le dernier album



DJ Premier & The Badder

+ la touche du boss : un groupe pour jouer sur ses classiques

+ l'hommage à Guru de GangStarr

+ la facilité à se mettre le public dans sa poche



Nosaj Thing

+ une électro synthétique et froide de haute facture, mélancolique et aventureuse

- absence de connexion réelle et physique avec le public, uniquement concentré sur le son

- a tenté de se barrer de scène plus tôt, ce n'est pas passé inaperçu puisqu'il est revenu 2 minutes plus tard



The Bronx

+ le show énorme du chanteur qui passe le set dans le public

+ le crew qui l'entoure et porte à bout de bras le fil du micro

+ le public au taquet

+ l'ambiance "dernier concert de la tournée"



‎The Subways

+ le public qui connaît tous les tubes

+ l'énergie du trio

dour 2016 : the subways + le slam du chanteur depuis un pylône



John Talabot

+ l'Espagnol a (dé)montré son penchant techno au lieu de se cantonner à des formats plus pop-electro

- comme Popof, il y avait des groupes à voir après



Pixies

+ un groupe en grande forme

+ parce que des tubes, des tubes et encore des tubes

+ Paz Lenchantin <3

